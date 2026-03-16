北朝鮮メディアは14日のミサイル発射について、金正恩総書記の視察のもと多連装ロケット砲の発射訓練を実施したと報じました。【映像】12発のロケット砲が発射される様子朝鮮中央テレビは15日、12発のロケット砲が横並びで発射される映像を公開しました。報道によりますと、砲弾はおよそ364キロ先の日本海の島に命中したということです。14日は火力打撃訓練が実施され、金総書記と娘のジュエ氏も同席しました。金総書記