現地時間15日（日本時間16日）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された「第98回アカデミー賞」授賞式のレッドカーペットに、映画『国宝』チームが登場。NHK BSの生中継番組でレポーターを務める俳優の要潤が現地で取材を行い、『国宝』チームが大舞台に胸を高鳴らせる心境を語った。【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ日本映画で初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた