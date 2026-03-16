男女平等が世界一進んでいるとされる北欧の国アイスランドで男女平等を進めるきっかけとなった取り組み、1975年10月に女性の9割が一斉に仕事や家事を休んだ「女性の休日」について描いたドキュメンタリー映画（2024年公開）が、日本でも話題になり、映画館での上映だけでなく、国際女性デー（3月8日）にちなんだ自主上映会が各地で開かれています。◇映画で描かれているのは、1975年10月24日、北欧の国アイスランドで、女性たちの9