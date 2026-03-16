9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、日本ハム・山本拓実について言及した。笘篠氏は「山本の存在が大きいと思うんですよね」と評価。「去年27試合くらいだったのかな、ちょっと少ないんですよね。そういう意味では、彼がフル回転で5、60試合じゃないけども、回ってくれるような、ちょっと頑張って欲しいピッチャー」と期待を込める。「阪神の石井投手のような役割をバンバンや