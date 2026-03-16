近藤健介がインスタグラムを更新野球日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手は、16日までに自身のインスタグラムを更新。準々決勝でベネズエラに敗れ、無念の敗退となった第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした」と無念の思いを綴った。今大会は安打を放つことができず、打率.000に終わっていた。近藤は投稿冒頭で「WBC応援ありがとうございまし