海を越えて届いた「1位のポーズ」大怪我から立ち上がり、巨人の公式チアリーディングチーム「VENUS（ヴィーナス）」で居場所を掴んだ菊池桃子さんは、昨年から台湾に活躍の場を移した。言葉も文化も違う舞台。“茨の道”を選んだ理由に迫る。2023年12月、3年間在籍したヴィーナスを卒業。在籍中に広く浸透していった“1位のポーズ”は、日本にとどまらず台湾の関係者の目にも留まっていた。卒業後の2024年、巨人は球団創設90周