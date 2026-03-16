元楽天投手・土屋朋弘氏推奨…守備初動アップのコーディネーショントレ少年野球でよくある悩みの1つに、「打球への1歩目が遅い」という課題がある。解決のためには、単に練習で打球を追うだけでなく、“俊敏な動作”と“反応力”を磨くドリルを普段から取り入れていくことが重要だ。現役時代は楽天で投手として4年間プレーし、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、「守備の初動に大きく関わ