本格的に暖かくなる時季に向けて、軽めアウターをチェック！ サッと羽織るだけでサマ見えが狙えるコートがあれば、デイリーカジュアルで手放せなくなるかも。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した、春向けの「ハーフコート」。すっきりとしたAラインシルエットで、一点投入でコーデを格上げできそう。オンにもオフにも使いやすいので、ぜひ春のワード