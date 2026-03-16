筆者友人D子の話です。夜10時を過ぎると毎晩コンビニに行く夫。何を買っているのかはぐらかされ、不信感が募る日々。まさか浮気？ ギャンブル？ ある日、ゴミ箱から見つけた大量のレシートで真相が判明し……。 毎晩のコンビニ通いに疑問 夫が毎晩、夜10時を過ぎると「ちょっとコンビニ行ってくる」と出かけるようになりました。最初は気にしていなかったのですが、毎日となると不自然。 「何買ってるの？」と聞いても