たまたまおしり歩きしていた猫さんに日光が当たったら……。まさかすぎるギャグアニメのような衝撃の瞬間がXで140万回も表示されています。リプライ欄には「ちょっwwwwケツからビームwww」「ビーム出てるように見えて笑ったw」「なんかすごいもの見ちゃったｗｗｗｗ」といった声が寄せられました。 【写真：日差しが強い日、猫のおしりに『日光』が当たった結果…ギャグアニメのような『まさかの光景』】 おしり歩き