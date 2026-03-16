【スターバックス】で販売がスタートした「新作ケーキ」。今回紹介するのは、紅茶の香りを楽しめそうなケーキとシンプルなケーキ。春の新作ドリンクやお気に入りのドリンクと一緒に楽しんでみてはいかが。気になる人は早めのチェックがおすすめです。 紅茶 × チーズケーキ 断面に紅茶の茶葉を感じられる「アールグレイ バスクチーズケーキ」。公式サイトに