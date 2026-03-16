WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。試合後、ミックスゾーンでナインの心境が次々と語られる中で、最も重く響いたのは、大谷翔平投手の「優勝以外は失敗」の言葉だった。しかし、そのフレーズが出る瞬間、大谷の逡巡