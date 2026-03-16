「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏（43）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。婚活中に使った驚きの洋服代を明らかにした。 【写真】眺望がすごい自宅 机に置かれた高級ブランドの紙袋 2025年4月に離婚を発表した与沢氏は、同年10月に「SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と宣言。SNSを使った婚活をスタートさせている。 与沢氏は、Xで「昨日は、258万8510円分の洋服、