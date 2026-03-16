女優の芳根京子が14日、自身のインスタグラムを更新。米カリフォルニアのディズニーランド・リゾートを楽しむ姿を投稿した。 【写真】アメリカでも隠せないオーラミッキーとの2ショットで頭上に虹が 芳根は「なんと、行けました、カリフォルニアディズニー」とテンション高めで報告。ミッキーマウスのTシャツ姿、カチューシャやキャップ姿、パーカを羽織ったコーデ