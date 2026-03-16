現代はストレス社会。メンタルヘルスで悩む人も多いのでは。オンラインカウンセリングサービス「Kimochi」を運営する株式会社rementalはこのほど、20代～50代以上の男女429人を対象に実施した「繊細さの自己認識に関する意識調査」の結果を公開した。 【調査結果】自分が繊細さを感じる場面では男女に差も見られた 「自分は繊細な方だと思いますか？」と5段階（1:全く思わない～5:非常にそう思う）での質