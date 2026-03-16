アヤックス冨安健洋が左サイドを突破し、その流れから味方がゴールを決めたオランダ1部アヤックスのDF冨安健洋が、現地時間3月14日のスパルタ・ロッテルダム戦に加入後の初スタメン。左サイドで躍動感あるプレーを見せた。冨安は昨年7月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団。負傷が続いていたなかで双方合意で契約解除となり無所属になっていた。復帰に向けたトレーニングをしていたなか、昨年12月にアヤックス