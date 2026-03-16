現代人の生活はスマートフォンや家電製品、車などエネルギーを消費するさまざまな製品に支えられていますが、製品ごとのエネルギー消費量がどれほど違うのかを把握するのは難しいことがあります。「Does that use a lot of energy?」は、そんな製品ごとのエネルギー消費量の違いを把握するためのツールとなっています。Does that use a lot of energy?https://hannahritchie.github.io/energy-use-comparisons/「Does that use a l