フジテレビの井上清華アナウンサーが１６日、ＭＣを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）に生出演した。井上アナは先週９日から休暇のため番組を欠席していた。ＭＣで同局の伊藤利尋アナが「井上さんも休暇から戻ってきました」と改めて休んでいた理由を伝えると、井上アナは「はい」と笑顔で応じた。さらに伊藤アナが「今週も元気にお届けしたいと思います」と伝えると、井上アナは「お願いします」と