女優の細川直美が14日に自身のアメブロを更新。友人たちとのランチを楽しみ、子どもたちの成長に伴う自身の生活の変化についてつづった。【映像】細川直美、結婚記念日に夫・葛󠄀山信吾との2ショットを披露この日、細川は「今日は突然の嬉しいお誘いで友人4人でランチとなりました」と報告。「子ども達が大きくなって 土日のランチも夜の外出も今までより出来るようになったね なんて話しながら」と、子育てが一段落し