＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】252キロの“超巨漢”を投げ飛ばす衝撃光景体重104キロ差の無差別級対決。そんな絶望的な状況を、弱冠23歳の若武者が驚愕の技術とパワーで跳ね返し、現役最重量252キロの巨漢を土俵に叩きつけた。衝撃の結末に「漫画のような取組」「これは別格」「バケモノだろ」など驚きの声が殺到した。注目を集めたのは、序二段八枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と、序二段十二