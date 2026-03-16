朝ドラで注目の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツの実際の人物像は？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する。文・写真＝青山誠夫好みの墓探しに奔走「桜の花の返り咲き、長い旅の夢、松虫は皆何かヘルンの死ぬ知らせであったような気が致しまして、これを思うと、今も悲しさにたえません。」（小泉節子『思い出の記』より）ハーンは虫の鳴声を好んだ。とくに「チンチロリン」と鳴く松虫がお気に入りで、籠に入れて飼っ