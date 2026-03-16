入院していたママがおうちに帰ってきた日の光景が、温かな気持ちを届けてくれると感動を呼んでいます。 ママが帰ってきた嬉しさを抑えきれないわんちゃんたちと、そんなわんちゃんを愛おしそうに撫でてあげるママの姿に思わず涙してしまう人が続出。 その光景は、たくさんの人に「当たり前の日常が本当の幸せですね」「愛されるって幸せなこと」と、大切なことを思い出させてくれることに。再生回数64万回を突破しました。 【動