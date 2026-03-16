美食の先進国で知られるフランス。3月10〜12日開催の「FOODEX JAPAN2026」（東京ビッグサイト）において、現地の食品・飲料メーカー65社が本場のおいしさをアピールした。今年のフランスパビリオンにはグルメ食材、ベーカリー、焼き菓子、調味料、ワイン、ノンアルコール飲料など多彩な顔ぶれが出展。各ブースでは試食を通じて来場者と熱心に交流する様子が見受けられ、日本市場における注目度の高さがうかがえた。フラン