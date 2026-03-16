3位マンチェスター・ユナイテッドが難敵アストン・ヴィラを退け、CL出場圏内となるトップ4の座を盤石なものとした。前節の敗北を糧に見事な立ち直りを見せたのは、暫定的にチームを率いるマイケル・キャリック監督だ。混迷を極めた名門を短期間で立て直し、再び勝利のサイクルへと引き戻した手腕に対し、周囲からは「暫定」の二文字を取り払うべきだという声が日に日に強まっている。この躍進に、かつての戦友ウェイン・ルーニー氏