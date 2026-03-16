イングランド史上最高の左サイドバックと称されたアシュリー・コールが、セリエBのチェゼーナの新監督に電撃就任した。現在8位に位置しながらも、直近7試合で勝ち星がないという深刻な不振に喘ぐチームの救世主として、2026年6月末までの短期契約に合意。現役時代にアーセナルやチェルシーで14個もの国内タイトルを掲げた「常勝の男」が、指導者としてイタリアの地で初めて指揮を執ることとなった。45歳となったコールのキャリアは