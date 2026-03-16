マンチェスター・ユナイテッドの主将、ブルーノ・フェルナンデスが今季、プレミアリーグで16個目のアシストを記録し、あのデビッド・ベッカム氏が長年保持してきたクラブ記録を更新。稀代のプレイメーカーとして、オールド・トラッフォードの歴史にその名を刻んだ。年間最優秀選手の最有力候補との呼び声も高く、低迷期を支え続けた「鉄人」が、最高の形で報われようとしている。アストン・ヴィラ戦後に『Sky Sports』のインタビュ