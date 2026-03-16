イタリア代表は2026W杯出場権を手にできるだろうか。26日に行われる欧州予選プレイオフ準決勝の北アイルランド戦が近づいてきた。果たしてイタリアの救世主になるのは誰か。『Football Italia』は若い戦力にも奮起を期待したいと主張し、プレイオフへキーマンになる可能性がある若手をリストアップしている。すでにA代表の戦力になっている選手でいえば、インテルでブレイクするFWフランチェスコ・ピオ・エスポジト（20）だ。途中