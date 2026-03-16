今冬に大型センターフォワードを求めていたミランは、ウェストハムからFWニクラス・フュルクルクをレンタルで迎えた。しかしここまでリーグ戦12試合に出場し、1ゴールと思うような結果は出ていない。このレンタル移籍には500万ユーロでの買取オプションもついているが、伊『Calciomercato』はミランがフュルクルクに納得していないと伝えている。現状の成績を見ると、フュルクルクが長期的な解決策になるとは言えないか。ミランは