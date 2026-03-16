漸く自分のペースを戻せる週。また仕事はスピーディーな星回り。迷っているとチャンスを逃すかも。粘り腰も成功アクションに。金運は油断すると出て行くばかりになりがち。計画的に使いましょう。恋愛は自分のブラッシュアップに励むと運命の出会いを引き寄せられそう。