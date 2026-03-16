スタミナ溢れる星回り。持ち前の忍耐強さでダイエットも成功しそう。反面無理をし過ぎて後々支障が出る恐れも。バランスよく動くことが開運アクション。また金運は2がラッキーナンバーに。恋愛はスポーツやエンタメなどアクティブシーンに素敵な出会いが潜んでいます。