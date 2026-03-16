発想力やアイディアに冴える週。仕事も次々プランが湧き上がりそう。また、サイドビジネス運も◎。健康は低め。特に胃腸やアレルギー系の病気に罹りがち。ヘルシーな食事と睡眠をたっぷりとりましょう。恋愛は同じ星座など共通項がたくさんある相手と進展する暗示が。