見えない敵に足を引っ張られがちな週。自慢話しは程々に。仕事も、成功させたい案件は水面下で動きましょう。金運はプチサプライズの星回り。欲しかった物もすんなり手に入りそう。ただ、食品ロスには気をつけて。恋愛は自分から動くほど素敵な出会いを引き寄せられます。