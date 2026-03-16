好きな事をエンジョイできる週。推し活のコミュニティが広がったり、仕事は得意分野評価されそう。ただ、自分からアクティブにアピールすることがラッキーワード。金運は美容への投資にツキあり。恋愛は派手なタイプに注意。最初は楽しくてもいきなり関係が途絶えるかも。