控えめなアクションが幸運を招く週。仕事も自分から率先し主張せず周囲の流れに身を任せると吉。対人面も聞き上手に徹すると○。金運はカルチャーや資格取得の投資にツキあり。恋愛は仕事を通じて出会いがあります。また身近にあなたを慕っている相手がいる予感も。