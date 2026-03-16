沈みモードな週。人の仲裁に駆り出されたり仕事も面倒な作業を押し付けられがち。自分が決めた案件を安易に覆さないことが回避策。インドア系の趣味を楽しむことも開運に。金運は旅先での紛失に気をつけて。恋愛はタイプでない相手にうっかり心を開くと痛いめに遭いそう。