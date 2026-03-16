オンもオフも有利な状況に物事が流れて行く週。仕事はリーダー的な役割などやりがいある事を任されそう。ただ、協調性を意識して動かないと浮く存在になるかも。金運は紛失物がみつかる暗示が。恋愛は受け身でいると運命がスルーしそう。好きな人には自分からアピールを。