前半は体調を崩すなどシビアモード。仕事も二転三転し不安定。決まったルーティンをストイックにこなすことが運気好転策。金運は安定気流に。また美容はマニアックなエクササイズで成功しそう。漢方系もオススメ。恋愛は自分の好きなブラッシュアップに励み運命を待って。