スピード重視の星回り。自分が目指すビジョンを明確にアピールしておかないと他者に横取りされるかも。転職活動もサクサク動くと○。金運は好調。有意義な買い物も楽しめます。恋愛は旅先や趣味のサークルなどに出会いがありそう。カップルは買い物デートがオススメ。