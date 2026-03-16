テンションが下がる週。仕事は重要な案件ほど後回しにしがち。ワークスタイルの見直しが改善策。また、個性が真逆の人がラッキーパーソン。ピンチを救ってくれる相手に。金運は計画通りに使うと財運がアップします。恋愛は事前に相手の興味ある話題をリサーチしておくと○。