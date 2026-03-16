引き続きパワーが漲る週。癒しの魅力が輝き人気者運も上昇します。また、仕事は縁の下の力持ち的な役割で成功しそう。相性の合うビジネスパートナーが出現する暗示も。金運は安物買いの銭失いに注意。恋愛は初対面から惹かれ合う人に出会えそう。同じ魚座も運命パーソンに。