圏央道の新たな終点は「たこ」 ただし数か月間2026年度は圏央道の延伸開業が予定されています。現地はもう開通目前といった段階。新たな「終点」の看板も設置されていました。 【開通目前!?】これが圏央道「大栄ー松尾横芝」の現状です（地図／写真37枚）首都圏の外縁部を環状に結ぶ約300kmの環状道路として計画されている圏央道は、2017年2月に茨城県内が全通して約270kmができました。その間、4車線化も同時並行で行われてい