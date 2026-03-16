立憲民主党道連はきのう、次の衆議院選挙にむけて中道改革連合の道内組織を来月中に立ち上げることを明らかにしました。立憲民主党道連はきのうの常任幹事会で、次の衆院選に向けて立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」の道内組織を来月中に立ち上げる方針を明らかにしました。（ 立憲民主党道連 勝部賢志代表）「北海道で中道改革連合の道連の組織を立ち上げたいと思っています。」一方、来年春の統一地方選について、は