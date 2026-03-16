2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「できて当たり前」は組織を腐らせる完全な「ブラック企業」よりも、みんなが少しずつ違和感を積み重ねている組織の方が実はあやういものです。自動車大手、ダイハツ工業の不正事件のことは記憶に新