元プロ野球ヤクルトの外野手コンビ・坂口智隆さんと上田剛史さんがそろって１４日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。上田さんがクビに近づいたという出来事を暴露した。坂口さんは「ヤクルトには有名は“上田アフロ劇場”というものがありまして…」と話し始めると、誰かがホームランを打った時に上田さんがカメラに向かってアフロをかぶって真顔でいるという名物があったと説明。続けて