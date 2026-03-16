◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国ー米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国の３番打者、メッツのＪ・ソト外野手が、準決勝を前に記者会見に臨み、米国戦のサイ・ヤング賞右腕、スキーンズ（パイレーツ）攻略について語った。米国代表のエースは、昨季１０勝１０敗ながら、両リーグトップの防御率１．９７。２１６奪三振はナ・リーグ２位タイ、ＷＨＩＰ０・９５は同１位、被打率・１９９は同４