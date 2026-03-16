◆カーリング世界選手権（１５日、カナダ・カルガリー）日本代表のロコ・ソラーレは第３戦でノルウェーと戦い、１０―９で逆転勝利。今大会無傷の３連勝とした。日本の先攻から始まった同試合。第２エンド（Ｅ）に３点奪われるも粘り強く得点を重ねてついて行き、３―６の第７Ｅに４点のビッグエンドで７―６と逆転に成功した。第８Ｅは２点スチールし９―６。ノルウェーも粘り第９Ｅに２点、第１０Ｅに１点奪われ９―９で