プレーヤーズ選手権最終ラウンド、久常涼の2番ティーショット＝15日、フロリダ州ポンテベドラビーチ（AP＝共同）【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのプレーヤーズ選手権は15日、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラス（パー72）で最終ラウンドが行われ、15位で出た久常涼は72で回り、通算6アンダーの282で13位、67をマークした松山英樹は3アンダーで27位だった。72の金谷拓実は10オーバーで73位。