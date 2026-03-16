初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１６日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）に当初、参戦を発表していた“平成のテロリスト”村上和成が急転、欠場することを発表した。村上は２月１３日にプロレスマスコミを招待し「新年会」を主宰。この会に途中から現れたＳＳＰＷの平井丈雅代表は