女優の森七菜（24）が15日までに自身のインスタグラムを更新。13日に出席した第49回日本アカデミー賞の授賞式でのショットを公開した。「ずっとみつめてたひと」と書き出した森。優秀主演女優賞を受賞した女優・広瀬すずとの2ショットをアップした。「この舞台に立つ姿を何度も画面越しに観てたのに、まさかまた一緒に来れる日がくるなんて。大好きなひとが沢山の拍手を浴びている時間。うれしかったなー。ほんと」と回顧。