『スパイダーマン』『デューン』シリーズのゼンデイヤを、『羊たちの沈黙』の新クラリス・スターリング役に起用したい──。ドラマ「HANNIBAL／ハンニバル」の製作者ブライアン・フラーが再びラブコールを送った。 マッツ・ミケルセン主演「ハンニバル」は、トマス・ハリス著『レッド・ドラゴン』（ハヤカワ文庫）『ハンニバル』（新潮文庫）に基づき、天才精神科医ハンニバル・レクタӦ